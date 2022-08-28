Китай перевел ВС в боевую готовность из-за прохода кораблей США по Тайваньскому проливу

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Вооруженные силы КНР переведены в состояние боевой готовности в связи с проходом американских крейсеров через Тайваньский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армии Китая.

Отмечается, что китайские военные сопроводили корабли США во время прохода с целью контроля за их деятельностью. Между тем ВС КНР приведены в боевую готовность, чтобы не допустить возможных провокаций.

Ранее в понедельник СМИ сообщали, что два крейсеры ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после обострения между США и Китаем. Проход осуществлялся через международные воды.

Отношения между СЩА и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому визит расценил как политическую провокацию.

