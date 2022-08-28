Китай перевел ВС в боевую готовность из-за прохода кораблей США по Тайваньскому проливу

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Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Вооруженные силы КНР переведены в состояние боевой готовности в связи с проходом американских крейсеров через Тайваньский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армии Китая.
Отмечается, что китайские военные сопроводили корабли США во время прохода с целью контроля за их деятельностью. Между тем ВС КНР приведены в боевую готовность, чтобы не допустить возможных провокаций.
Ранее в понедельник СМИ сообщали, что два крейсеры ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после обострения между США и Китаем. Проход осуществлялся через международные воды.
Отношения между СЩА и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому визит расценил как политическую провокацию.
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