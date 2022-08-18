В МИД РФ рассказали об отношении России к принципу "одного Китая"

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Россия на деле, а не на словах придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По его словам, последние действия Соединенных Штатов в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, свидетельствуют о неспособности Вашингтона смириться с утратой монопольного права на управление миром.

"Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка", – приводит его слова РИА Новости.

Американская делегация во главе с Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей Конгресса США заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны Вашингтона. Спустя почти две недели на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки.

На следующий день официальный представитель Минобороны КНР У Цянь сообщил, что армия Китая начала очередные военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона. По его словам, военные совершенствуют боевую подготовку, чтобы защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, а также решительно пресекать любые формы сепаратизма на Тайване и внешнее вмешательство.

