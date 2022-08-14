Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

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Делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань, сообщает РИА Новости.

По данным Американского института на Тайване, который де-факто выполняет роль посольства США на острове, в делегацию вошли пять политиков.

Ожидается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками для обсуждения отношений США и острова, региональной безопасности, торговли и инвестиций, глобальных цепочек поставок, изменений климата и других важных вопросов.

2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По приезде она заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.