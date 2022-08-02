Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань является свидетельством поддержки со стороны США

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Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань свидетельствует о поддержке республики со стороны США и никоим образом не противоречит официальной политике Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях", – говорится в письменном заявлении Пелоси.

Она подчеркнула, что США продолжают выступать против односторонних усилий Китая по изменению статуса-кво в регионе. Пелоси добавила, что Вашингтон привержен поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии.

2 августа самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.

СМИ писали, что спикер может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Также сообщалось, что в делегацию войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики должны покинуть остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.