Китайские истребители Су-35 направились в Тайваньский пролив – СМИ

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Истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив на фоне возможного визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал CGTN.

О том, что Пелоси отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, сообщали ранее американские СМИ. Было высказано предположение, что она также может посетить Тайвань.

В свою очередь, китайское издание Global Times заявило, что самолет со спикером палаты представителей конгресса США может приземлиться в аэропорту Тайваня под разными предлогами, например поломки самолета или его дозаправки.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.