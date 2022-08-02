Китайские истребители Су-35 направились в Тайваньский пролив – СМИ

17:43
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив на фоне возможного визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал CGTN.
О том, что Пелоси отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, сообщали ранее американские СМИ. Было высказано предположение, что она также может посетить Тайвань.
В свою очередь, китайское издание Global Times заявило, что самолет со спикером палаты представителей конгресса США может приземлиться в аэропорту Тайваня под разными предлогами, например поломки самолета или его дозаправки.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Самолет, в котором может быть Пелоси, повернул на Тайвань
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