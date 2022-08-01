Самолет Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом поломки – СМИ

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Самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под разными предлогами. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

"По-прежнему возможно, что Пелоси захочет совершить рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета или дозаправки", – уточняется в материале.

При этом власти КНР не исключают, что у самолета Пелоси действительно могут возникнуть какие-либо проблемы. Однако в этом случае воздушному судну разрешат посадку в аэропорту города Саньша, провинции Хайнань, или другом аэродроме материковой части страны.

О том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, сообщали ранее американские СМИ. Было высказано предположение, что она также может посетить Тайвань.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную информацию, заявила, что ситуация с азиатским турне Пелоси неадекватна и сюрреалистична.

