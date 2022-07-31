Захарова заявила, что ситуация с полетами Пелоси неадекватна и сюрреалистична

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична, заявила в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, с одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой – "полетами во сне и наяву".

О том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, сообщали ранее американские СМИ. Там также предполагали, что спикер может посетить Тайвань.

Ранее сообщалось, что Байден и Си Цзиньпин обсудили в ходе телефонного разговора Украину и Тайвань. Как говорится в сообщении Центрального телевидения Китая, главы двух государств считают, что состоявшийся звонок был искренним и обстоятельным, стороны договорились поддерживать контакты.

Байден, в свою очередь, сказал, что США выступает против односторонних усилий по изменения статус-кво или подрыву стабильности вокруг Тайваньского пролива.

Также сообщалось, что длительность телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина превысила два часа.

