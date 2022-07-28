Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину и Тайвань

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в ходе телефонного разговора Украину и Тайвань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным СМИ, Си Цзиньпин выразил протест против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня, а также против его сепаратизма и независимости.

Он добавил, что воля китайского народа непоколебима в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.

"Также главы двух государств считают, что состоявшийся звонок был искренним и обстоятельным, стороны договорились поддерживать контакты", – говорится в сообщении.

Байден, в свою очередь, сказал, что США выступает против односторонних усилий по изменения статус-кво или подрыву стабильности вокруг Тайваньского пролива.

Ранее сообщалось, что длительность телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина превысила два часа. По данным китайской стороны, главы двух государств сошлись во мнении, что состоявшийся телефонный разговор был искренним и обстоятельным. Джо Байден и Си Цзиньпин поручили рабочим группам двух стран продолжать взаимодействие и сотрудничество для поддержания контакта.

