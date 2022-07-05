В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить РФ

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Информация об отказе председателя КНР Си Цзиньпина посетить Россию не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, надо с пониманием к этому относиться", – цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля добавил, что председатель КНР приедет с визитом в РФ по мере ослабления коронавирусных ограничений в Китае и стабилизации эпидемической ситуации.

По словам Пескова, у Си Цзиньпина есть действующее приглашение посетить Россию, а у Владимира Путина – Китай.

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии коронавируса.

Уточняется, что российский лидер пригласил своего китайского коллегу посетить РФ в ходе телефонного разговора, который состоялся 15 июня. Однако Цзиньпин в ответ сказал, что не сможет приехать в ближайшее время из-за пандемии.

Председатель КНР старается в преддверии съезда Компартии Китая осенью текущего года не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике.

