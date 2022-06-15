Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования ситуации на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса", – сказал он.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов продолжать играть свою конструктивную роль в данном вопросе.
Китай всегда самостоятельно выносил суждения в отношении конфликта на Украине, добавил председатель КНР.
По итогам телефонных переговоров с Путиным Си Цзиньпин также заявил, что несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.
По его словам, между странами активно развивается и торговля. Председатель КНР отметил, что это стало возможным, в частности, благодаря открытию автотранспортного сообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур.
Ранее в главном таможенном управлении Китая сообщили, что товарооборот между Россией и КНР за первые четыре месяца 2022 года увеличился на 25,9%, до 51,09 миллиарда долларов. По данным ведомства, экспорт китайской продукции на российский рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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