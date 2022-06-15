Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что Кремль сообщит о деталях переговоров в ближайшее время.

Китайский лидер, в свою очередь, высоко оценил двусторонние отношения и диалог между Россией и Китаем.

"С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", – заявил Си Цзиньпин, передает CCTV.

По его словам, активно развивается и торговля между странами. Председатель КНР отметил, что это стало возможным, в частности, благодаря открытию автотранспортного сообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур.

Ранее в главном таможенном управлении Китая сообщили, что товарооборот между Россией и КНР за первые четыре месяца 2022 года увеличился на 25,9%, до 51,09 миллиарда долларов. По данным ведомства, экспорт китайской продукции на российский рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.