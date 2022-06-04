Аналитик назвал главный инструмент влияния Китая на США

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Помимо очевидных факторов в виде постпандемийного периода и проблем с ценами на продовольствие и топливо, триггером для резкого падения экономики США может стать распродажа Китаем запасов госдолга США. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Китай может начать распродажу в тот момент, когда США хотя бы заикнутся о санкциях в ответ на какие-либо военные действия на Тайване", – отметил эксперт.

По его словам, крепкий юань тоже не в интересах Китая, поэтому ставка Народного банка КНР будет снижаться.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Соединенных Штатов об усилении санкций против КНДР. Все остальные члены СБ Организации Объединенных Наций – США, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Кения, Гана, Албания, Габон, Норвегия и ОАЭ – поддержали документ.

До этого в Китае заявили, что антироссийские санкции и ситуация на Украине спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе, где растут цены на продукты питания после остановки поставок пшеницы и кукурузы из России и Украины. Отмечалось, что европейцы начали переживать, что не смогут обеспечить себе трехразовое питание.

