Путин передал в поздравлении Си Цзиньпину послание Западу – СМИ

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Владимир Путин зашифровал послание для западных стран в своем поздравлении председателю Китая Си Цзиньпину, сообщает агентство Bloomberg.
"Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу", – отметил автор статьи, профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей.
По мнению профессора, РФ и Китай объединяет противостояние США, отношения двух государств стали крепче, чем в холодную войну.
Автор также отметил особую роль личных близких отношений двух лидеров. По его словам, Путин и Си Цзиньпин имеют похожие ценности, а также испытывают антипатию к странам Запада.
15 июня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Китайский лидер высоко оценил двусторонние отношения и диалог между Россией и Китаем.
Ситуация между РФ и Западом обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лидер КНР поручил советникам помочь РФ на фоне санкций США и ЕС
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