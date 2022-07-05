Си Цзиньпин не принял приглашение Путина посетить Россию – СМИ

Фото: AP Photo/Selim Chtayti/Pool Photo

Председатель КНР Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что российский лидер пригласил своего китайского коллегу посетить РФ в ходе телефонного разговора, который состоялся 15 июня. Однако Цзиньпин в ответ сказал, что не сможет приехать в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

В материале говорится, что председатель КНР старается в преддверии съезда Компартии Китая осенью текущего года не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике.

Ранее Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться урегулирования ситуации на Украине. Председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов продолжать играть свою конструктивную роль в данном вопросе.

По итогам телефонных переговоров с Путиным Си Цзиньпин также заявил, что, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.

По его словам, между странами активно развивается и торговля. Председатель КНР отметил, что это стало возможным, в частности, благодаря открытию автотранспортного сообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур.

