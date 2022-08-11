Захарова рекомендовала Британии привлечь США к ответственности за эскалацию вокруг Тайваня

Фото: Москва 24/Никита Симонов
МИД Великобритании следовало бы вызвать посла США после усилившего напряженность визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет", – написала она в своем телеграм-канале.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.
В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.
Тайвань начал проводить артиллерийские учения на юге острова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: