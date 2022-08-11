Захарова рекомендовала Британии привлечь США к ответственности за эскалацию вокруг Тайваня

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МИД Великобритании следовало бы вызвать посла США после усилившего напряженность визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет", – написала она в своем телеграм-канале.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

