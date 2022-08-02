Визит Пелоси на Тайвань является крупной политической провокацией – МИД КНР

18:31
Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated/ck
Пекин расценивает визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона, заявили в министерстве иностранных дел Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нэнси Пелоси является действующим спикером палаты представителей конгресса США, ее визит на Тайвань в любой форме и под любым предлогом повышает уровень официальных обменов между США и Тайванем и представляет собой крупную политическую провокацию", – говорится в заявлении МИД КНР.
В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выражают в связи с данным шагом США решительный протест. Отмечается, что китайская сторона сделала американской стороне серьезное представление.
"Вашингтон всерьез нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, наносит серьезный ущерб миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива, посылает ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", – подчеркивается в заявлении.
Пекин выразил намерение принять необходимые меры для защиты государственного суверенитета. Также в МИД КНР призвали США соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не идти "по опасному пути".
"Китай призывает американскую сторону прекратить разыгрывать тайваньскую карту и перестать использовать Тайвань в попытке контролировать Китай, прекратить вмешиваться в дела Тайваня и внутренние дела Китая, а также перестать поддерживать сепаратистские силы", – говорится в тексте.
2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Ранее стало известно, что на фоне визита Пелоси китайские истребители Су-35 были направлены в Тайваньский пролив.
СМИ писали, что спикер может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Также сообщалось, что в делегацию войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики должны покинуть остров в первой половине дня в среду, 3 августа.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
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