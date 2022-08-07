В МИД Китая заявили, что США спланировали визит Пелоси для создания кризиса

18:02
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе. Об этом говорится в заявлении главы МИД КНР Ван И.
По его словам, США обычно сначала создают проблему, а после используют ее для реализации своих стратегических замыслов.
"Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе", – приводит слова министра ТАСС.
Он отметил, что такие действия требуют проявления настороженности от всех сторон и оказания решительного противодействия. Министр подчеркнул, что меры, которые принимает Китай по защите своего суверенитета, являются справедливыми, соразмерными и легитимными. По его словам, Китай не даст США управлять им посредством Тайваня.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.
В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.
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