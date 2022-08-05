МИД КНР назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

11:18
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является вульгарной комедией. Об этом сообщает РИА Новости.
"Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", – сказал Ван И.
Он подчеркнул, что в Пекине обратили внимание на своевременное заявление, опубликованное по этому поводу министерством иностранных дел России с критикой действий Вашингтона.
Ван И добавил, что ни одна страна не способна отколоть Тайвань от Китая.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.
В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.
В КНР завили, что поездка Пелоси на Тайвань может привести к кризису в регионе
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