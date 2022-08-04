Визит Пелоси на Тайвань был "тщательно подготовленным фарсом" – МИД КНР

Фото: АР/Taiwan Ministry of Foreign Affairs

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а "тщательно подготовленным фарсом", заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

"Провокационные действия США по тайваньскому вопросу были не случайными, а тщательно подготовленным фарсом. Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром", – цитирует министра ТАСС.

Ван И подчеркнул, что план США по сдерживанию Китая при помощи Тайваня не будет иметь успеха и не изменит историческую тенденцию воссоединения Тайваня с Китаем.

Он добавил, что проблема Тайваня появилась, когда страна была слабой и пребывала в хаосе. По его мнению, она разрешится по мере возрождения нации.

Обострение ситуации в регионе произошло на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла на остров 2 августа. По приезде Пелоси заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

