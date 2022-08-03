В МИД Китая сделали представления США из-за визита Пелоси на Тайвань

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Китай сделал серьезные представления США в связи с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

"Пекин сделал Вашингтону несколько серьезных представлений по этому поводу. Пелоси подобным образом не отстаивает демократию, а прибегает к провокациям, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая", – приводит ТАСС ее слова.

Чуньин подчеркнула, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Ее самолет, за полетом которого наблюдали почти 3 миллиона человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя.

После этого в МИД КНР заявили, что Пекин расценивает этот визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили в связи с данным шагом США решительный протест.

