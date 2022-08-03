За полетом Пелоси на Тайвань наблюдали почти 3 млн человек – Flightradar

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Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying
Порядка 2,92 миллиона интернет-пользователей со всего мира на разных участках следили за полетом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте сервиса Flightradar.
Уточняется, что около 708 тысяч человек наблюдали за посадкой самолета в аэропорту Тайбэя. Указывается, что обе цифры являются рекордными в истории сервиса.
"С момента вылета из Куала-Лумпура в 15:42 по местному времени SPAR19 уже был самым отслеживаемым рейсом на Flightradar24 среди активных рейсов", – говорится в сообщении.
2 августа самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Это первый визит на остров американского политика такого ранга за последние 25 лет.
В МИД КНР заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили в связи с данным шагом США решительный протест.
Пелоси решила посетить Тайбэй, несмотря на протест со стороны властей Китая
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