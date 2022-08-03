Лавров назвал визит Пелоси на Тайвань попыткой США доказать свою безнаказанность

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Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является попытками Соединенных Штатов доказать миру свою безнаказанность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

"Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу – примерно так", – приводит РИА Новости его слова.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Ее самолет, за полетом которого наблюдали почти 3 миллиона человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя.

После этого в МИД КНР заявили, что Пекин расценивает этот визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили в связи с данным шагом США решительный протест.

