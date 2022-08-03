Пелоси назвала причину визита делегации США на Тайвань

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Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

"Мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем", – заявила она. Трансляцию переговоров вел телеканал Bloomberg TV.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что полное воссоединение острова с Китаем является исторической неизбежностью. Он подчеркнул, что Пекин намерен завершить этот процесс и предпримет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Ее самолет, за полетом которого наблюдали почти 3 миллиона человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя.

После этого в МИД КНР заявили, что Пекин расценивает этот визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили в связи с данным шагом США решительный протест.

