В МИД КНР назвали исторической неизбежностью полное воссоединение с Тайванем

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Полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью, заявил глава МИД КНР Ван И в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна. Твердо отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность – непоколебимая воля 1,4-миллиардного народа Китая, а полное воссоединение Родины – общее стремление и священный долг всех китайцев", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Китая.

Ван И подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны мечтать о том, чтобы воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая. Он также заявил, что Пекин намерен завершить этот процесс и предпримет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

"А ответственность за все вытекающие из этого последствия будет полностью на стороне США и сепаратистских сил за "независимость Тайваня", – добавил министр.

2 августа в аэропорту Тайбэя приземлился самолет со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. После этого в МИД КНР заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона.

