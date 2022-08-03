Шесть зон в районе Тайваня закрыты для полетов самолетов – СМИ

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Китай рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства в шести регионах Тайваня, сообщает портал Axios.

Ограничения введены с 12:00 по местному времени 4 августа до 12:00 7 августа.

По данным портала, такие меры связаны с визитом спикера палаты представителей США на Тайвань Нэнси Пелоси.

В свою очередь, Минобороны Тайваня из-за военных учений Китая в районах вокруг острова обвинило Пекин в нарушении международного права и суверенитета Тайбэя. Как отметил представитель военного ведомства, такие действия несут угрозу международным водным путям и "бросают вызов международному порядку".

По словам автора китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао", в условиях визита Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начнет серию целенаправленных военных операций ради защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Ее самолет, за полетом которого наблюдали почти 3 миллиона человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя.

После этого в МИД КНР заявили, что Пекин расценивает этот визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили в связи с данным шагом США решительный протест.

