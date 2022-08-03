Эксперт оценил вероятность разрыва дипотношений Китая и США

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Китай не будет разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами после визита спикера палаты председателей США Нэнси Пелоси на Тайвань, однако может ограничить деятельность американских компаний на своей территории, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ, эксперт клуба "Валдай" Алексей Маслов.

"Из-за китайских учений вокруг Тайваня, по сути, осуществляется блокада острова и все экспортные операции сейчас заморожены. В дальнейшем Китай прекратит поставки целого ряда редкоземельных металлов, что важно для производства микропроцессоров. И, конечно, будут ограничения тайваньских компаний на территории Китая", – сообщил он в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что КНР будет расширять санкционный список в отношении США и подводить к новым прямым переговорам глав государств Си Цзиньпина и Джо Байдена. По его словам, сложившаяся ситуация может обернуться военной катастрофой в Азии.

"Если США не решились идти до конца, сносить всю экономику Китая и модель развития страны, в любом случае придется садиться за стол переговоров", – подчеркнул востоковед.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Ее самолет, за полетом которого наблюдали почти 3 миллиона человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя.

После этого в МИД КНР заявили, что Пекин расценивает этот визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили в связи с данным шагом США решительный протест.

