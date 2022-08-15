Китай начал учения близ Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона

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Китайская армия начала очередные военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона, сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, слова которого передает РИА Новости.
Он пояснил, что Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг острова с участием разных родов войск.
По словам У Цянь, армия совершенствует боевую подготовку, чтобы защищать суверенитет и территориальную целостность Китая и решительно пресекать любые формы сепаратизма на Тайване и внешнее вмешательство.
Он также заявил, что действия США серьезно нарушают "принцип одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Представитель Минобороны КНР напомнил, что Тайвань – это часть Китая, иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подтвердил, что визит американской делегации на Тайвань противоречит принципу "одного Китая", а также является нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.
Накануне делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань. По данным Американского института на Тайване, который де-факто выполняет роль посольства США на острове, в делегацию вошли пять политиков.
Ожидается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками для обсуждения отношений США и острова, региональной безопасности, торговли и инвестиций, глобальных цепочек поставок, изменений климата и других важных вопросов.
2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По приезде она заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.
В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.
Вслед за Нэнси Пелоси США отправили на Тайвань членов конгресса
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