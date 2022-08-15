Китайский дипломат назвала опасным ходом визит конгрессменов США на Тайвань

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Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин прокомментировала поездку конгрессменов США на Тайвань.

"Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него", – написала дипломат в Twitter.

Она подчеркнула, что Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела КНР и придерживаться политики "одного Китая".

Ситуация обострилась после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. По приезде она заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

14 августа стало известно, что в Тайбэй прибыла делегация конгресса США из пяти человек во главе с сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что американские политики должны встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками для обсуждения региональной безопасности, торговли и инвестиций, глобальных цепочек поставок, изменений климата и других важных вопросов.

