Представитель МИД КНР сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

Фото: AP Photo/Andy Wong

Внешнюю политику Соединенных Штатов можно сравнить с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ на заявление американских властей об острой реакции КНР на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию", – приводит RT ее слова.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе.

По его словам, США обычно сначала создают проблему, а после используют ее для реализации своих стратегических замыслов.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

