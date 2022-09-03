Посол КНР предупредил США о контрмерах в ответ на продажу оружия Тайваню

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Китай на фоне планов США продать вооружение Тайваню на 1,1 миллиарда долларов примет законные и необходимые ответные меры. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китай настоятельно призывает американскую сторону выполнить свои обязательства, строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Пэнъюй предупредил Соединенные Штаты, что продажа оружия Тайваню и военные контакты с этим регионом могут привести к еще большему ущербу для отношений США и КНР, а также обострить обстановку в Тайваньском проливе.

Ранее американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, сообщило, что Госдеп одобрил продажу вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Также была одобрена возможная сделка на 655,4 миллиона долларов по продлению контракта по радиолокационным станциям.

В конце августа издание Politico сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена попросить Конгресс США одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов. Уточнялось, что речь идет о 60 противокорабельных ракетах и 100 ракетах класса "воздух – воздух".

Отношения между США и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

