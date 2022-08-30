Байден попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на 1,1 млрд долларов – СМИ

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена попросить Конгресс США одобрить продажу оружия Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета Politico.

По информации неназванных собеседников издания, речь идет о 60 противокорабельных ракетах и 100 ракетах класса "воздух – воздух".

Ранее сообщалось, что два крейсера ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после обострения между Вашингтоном и Пекином. Проход осуществлялся через международные воды. После этого Вооруженные силы КНР были переведены в состояние боевой готовности, чтобы не допустить возможных провокаций.

Отношения между США и КНР обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

14 августа стало известно, что в Тайбэй прибыла делегация конгресса США из пяти человек во главе с сенатором Эдом Марки. Подробности визита не разглашались, однако СМИ сообщали, что американские политики должны были встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками для обсуждения региональной безопасности, торговли и инвестиций.

