Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону

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Тайваньские солдаты впервые ударили по китайскому дрону после его приближения к островам Цзиньмэнь, сообщает Центральное информационное агентство государства со ссылкой на армейское командование обороны.

Объект приблизился к острову Эрдань в 17:59 по местному времени, а в 18:00, после удара со стороны Тайваня, он развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, который находится в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Уточняется, что до этого при приближении китайских дронов к подконтрольным Тайваню территориям выпускались сигнальные ракеты с предупреждением или делались радиопредупреждения.

Ситуация там обострились после того, как 2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Отмечалось, что Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.

Также, в свою очередь, директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев до этого сообщал, что Россия на деле, а не на словах придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР.

Он уточнял, что последние действия США, в том числе визит на остров Пелоси, свидетельствуют о неспособности Вашингтона смириться с утратой монопольного права на управление миром.

