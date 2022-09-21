Председатель КНР приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям

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Народно-освободительная армия Китая должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. Об этом заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.

Он также поручил придерживаться плана по достижению целей реформы армии.

По данным Центрального телевидения, такое указание он направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе. В нем приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность дальше вести работу с РФ и помогать ей по вопросам, которые касаются главных интересов двух государств, углублять деловое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве и других областях.

До этого Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване. В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что Россия осуждает провокации Соединенных Штатов и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

