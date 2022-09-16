Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США – СМИ

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Заявление Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене, которое они сделали на полях саммита ШОС в Самарканде, стало тревожным сигналом для Вашингтона. Об этом написал Билл Герц в статье для The Washington Times.

"Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету", – приводит автор слова сенатора США Марши Блэкберн.

Герц также ссылается на мнение американского капитана ВМС в отставке и экс-директора разведки Тихоокеанского флота США Джима Фанелла, считающего, что встреча Си Цзиньпина и Путина подчеркнула крепнущий стратегический союз РФ и КНР, который не сулит западным странам ничего хорошего.

"Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну на два фронта против США и их союзников", – говорится в публикации.

Ранее Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване. В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что РФ осуждает провокации США и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

До этого сообщалось, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале немецкой газеты заранее назвали встречу двух лидеров символичной.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Саммит ШОС проходит в Узбекистане с 15 по 16 сентября.

