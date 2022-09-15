Путин обсудил с Си Цзиньпином украинский кризис

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Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване в ходе встречи на полях ШОС, сообщает РИА Новости.

В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что Россия осуждает провокации Соединенных Штатов и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

В четверг, 15 сентября, Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС. Отдельно президент РФ пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

До этого сообщалось, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале немецкой газеты заранее назвали встречу двух лидеров символичной.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Саммит ШОС пройдет в Узбекистане с 15 по 16 сентября.

