Помощник президента РФ рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Самарканде

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Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в рамках встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде обсудят ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Если мы говорим о двусторонней повестке дня, то очень важное значение в ходе этого контакта будет иметь разговор по торгово-экономическому сотрудничеству. В нынешней непростой обстановке, в условиях действий нелегитимных западных санкций это сотрудничество демонстрирует устойчивость, продолжает поступательно развиваться, набирать обороты", – цитирует его РИА Новости.
По словам помощника российского лидера, Китай с понимаем относится к причинам проведения специальной военной операции на Украине.
Путин и Си Цзиньпин также рассмотрят вопрос о повышении роли ШОС в международных делах и стратегическое партнерство РФ и Китая.
Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет страну и отправится в Центральную Азию, где встретится с Путиным.
Эта поездка за границу станет для лидера КНР первой с начала пандемии коронавируса. Его встреча с российским президентом планируется на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде
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