Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным

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Председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет страну и отправится в Центральную Азию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Эта поездка за границу станет для лидера КНР первой с начала пандемии коронавируса. Его встреча с российским президентом планируется на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Мероприятие, участие в котором примут 15 государств, запланировано на 15–16 сентября.

Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. Об этом стало известно из заявления генерального секретаря организации Чжана Мина.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что среди желающих вступить в ШОС оказалась целая очередь стран. По его словам, государства намерены присоединиться к организации в качестве полноправных членов и наблюдателей.