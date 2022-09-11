Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным

Фото: kremlin.ru
Председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет страну и отправится в Центральную Азию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Эта поездка за границу станет для лидера КНР первой с начала пандемии коронавируса. Его встреча с российским президентом планируется на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
Мероприятие, участие в котором примут 15 государств, запланировано на 15–16 сентября.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. Об этом стало известно из заявления генерального секретаря организации Чжана Мина.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что среди желающих вступить в ШОС оказалась целая очередь стран. По его словам, государства намерены присоединиться к организации в качестве полноправных членов и наблюдателей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: