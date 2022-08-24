Военно-биологическая программа США несет угрозу странам ШОС – Шойгу

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Военно-биологическая программа Вашингтона, в рамках которой на территории Украины велась разработка биологического оружия, несет прямую угрозу государствам – участникам Шанхайской организации сотрудничества, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что факты реализации на Украине американской военно-биологической программы были вскрыты в ходе специальной военной операции.

"Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", – сказал Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.

По его словам, в биолабораториях шла разработка компонентов биологического оружия, а также осуществлялось тестирование методов дестабилизации эпидемиологической обстановки.

"Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", – резюмировал Шойгу.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.

