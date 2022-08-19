США перекладывают вину за происхождение коронавируса на другие страны – Патрушев

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Соединенные Штаты могут перекладывать вину за происхождение коронавируса на другие страны, чтобы таким образом избежать собственной ответственности за его разработку, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.
"Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть свою роль в разработке патогена", – сказал он на встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС.
Патрушев допустил, что Вашингтон хочет отвлечь внимание мирового сообщества от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности. Он напомнил, что Москва располагает фактами осуществления Пентагоном на Украине военно-биологической программы в нарушение международного законодательства.
"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", – заключил Патрушев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что США могли быть причастны к появлению COVID-19. Там продолжают анализировать документы, которые обнаружили в биолаборатории в городе Рубежное Луганской области.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов также рассказал, что на Украине в течение нескольких лет испытывали на местных жителях незарегистрированные препараты, потенциально обладающие серьезными побочными эффектами.
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