Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ из-за поста о роли США в появлении коронавируса

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Компания Twitter заблокировала официальный аккаунт МИД РФ на английском языке с 5 августа на 7 дней. Причиной блокировки стала публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США, сообщает ТАСС.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что аккаунт заблокировали с целью "заткнуть России рот".

"Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными", – прокомментировала блокировку Захарова.

Она напомнила, что ранее деятельность страниц посольств в Лондоне и Берлине также приостанавливали за публикацию доказательств. По ее словам, это происходит "на фоне русофобской вакханалии со стороны западных политиков, экспертов и даже простых пользователей, а также беспрецедентной активности украинских троллей и ботов".

Захарова отметила, что для распространения фактов не следует использовать американские цифровые площадки, поскольку они превратились в инструмент Вашингтона. Доверия к Twitter практически нет, подчеркнула она.

"Так что заблокировать нас, конечно, можно, но правда все равно найдет себе дорогу. Просто для распространения фактов точно не будут использоваться американские цифровые платформы, превратившиеся в инструменты цензуры в интересах "вашингтонского обкома", – заключила Захарова.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Германии. Захарова сообщила, что аккаунт посольства в Берлине заблокировали за твит с цитатой из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Цитата звучала так: "Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО", уточнила она.