Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ из-за поста о роли США в появлении коронавируса

Фото: depositphotos/rafapress
Компания Twitter заблокировала официальный аккаунт МИД РФ на английском языке с 5 августа на 7 дней. Причиной блокировки стала публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США, сообщает ТАСС.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что аккаунт заблокировали с целью "заткнуть России рот".
"Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными", – прокомментировала блокировку Захарова.
Она напомнила, что ранее деятельность страниц посольств в Лондоне и Берлине также приостанавливали за публикацию доказательств. По ее словам, это происходит "на фоне русофобской вакханалии со стороны западных политиков, экспертов и даже простых пользователей, а также беспрецедентной активности украинских троллей и ботов".
Захарова отметила, что для распространения фактов не следует использовать американские цифровые площадки, поскольку они превратились в инструмент Вашингтона. Доверия к Twitter практически нет, подчеркнула она.
"Так что заблокировать нас, конечно, можно, но правда все равно найдет себе дорогу. Просто для распространения фактов точно не будут использоваться американские цифровые платформы, превратившиеся в инструменты цензуры в интересах "вашингтонского обкома", – заключила Захарова.
Ранее Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Германии. Захарова сообщила, что аккаунт посольства в Берлине заблокировали за твит с цитатой из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Цитата звучала так: "Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО", уточнила она.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: