До появления COVID-19 США готовились к эпидемии неизвестного коронавируса – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ
Американские ученые из Университета Джона Хопкинса до начала пандемии COVID-19 проводили исследования, посвященные противодействию эпидемии ранее неизвестного коронавируса, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Характерно, что в 2019 году, до момента появления первых заболевших COVID-19, на базе американского института имени Хопкинса прошли учения "Ивент-201", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса", – сказал он.
По словам Кириллова, легенда учений предполагала, что вирус был передан человеку от летучих мышей через промежуточного носителя – свиней. Военный напомнил, что вирус испанского гриппа, унесший миллионы жизней, получил распространение именно таким образом.
Ранее Кириллов заявил, что коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях.
Он напомнил, что в мае такое подозрение уже высказал ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала Lancet Джеффри Сакс. По его словам, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: