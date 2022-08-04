До появления COVID-19 США готовились к эпидемии неизвестного коронавируса – Минобороны РФ

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Американские ученые из Университета Джона Хопкинса до начала пандемии COVID-19 проводили исследования, посвященные противодействию эпидемии ранее неизвестного коронавируса, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Характерно, что в 2019 году, до момента появления первых заболевших COVID-19, на базе американского института имени Хопкинса прошли учения "Ивент-201", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса", – сказал он.

По словам Кириллова, легенда учений предполагала, что вирус был передан человеку от летучих мышей через промежуточного носителя – свиней. Военный напомнил, что вирус испанского гриппа, унесший миллионы жизней, получил распространение именно таким образом.

Ранее Кириллов заявил, что коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях.

Он напомнил, что в мае такое подозрение уже высказал ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала Lancet Джеффри Сакс. По его словам, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.