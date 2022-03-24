В Минздраве призвали россиян продолжать носить маски

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Коронавирусная инфекция не прекратила распространение, поэтому медицинские маски по-прежнему желательно носить. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

"Сегодня 480 тысяч пациентов (с COVID-19. – Прим. ред.) получают помощь в медицинских организациях, поэтому все-таки сохранение масочного режима мы рекомендуем сохранять", – сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

То же самое касается и вакцинации от коронавируса. По словам Мурашко, повторно делать прививку нужно каждые шесть месяцев. Тем не менее сейчас Минздрав разрабатывает новые форматы ревакцинации, которые могут быть обнародованы в ближайшее время, заключил Мурашко.

15 марта в столице отменили масочный режим из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

