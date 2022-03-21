Иммунолог объяснил, к чему приведет полная отмена вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отменять обязательную вакцинацию от коронавируса в России и мире нельзя ни при каких обстоятельствах. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.
"Наоборот, нужно поддерживать уровень коллективного иммунитета. Сейчас он падает, по официальным данным, это 53%. По стране, я думаю, будет дальше снижаться за счет низких темпов вакцинации и из-за того, что люди не ревакцинируются и не идут вакцинироваться после болезни", – сказал Крючков.
По его словам, отменить все ограничения можно хоть сейчас, однако потом не нужно удивляться новым вспышкам COVID-19. Крючков объяснил, что рано или поздно вакцинация от коронавируса станет сезонной, однако не сейчас, поскольку пандемия еще не закончилась.
"Когда у нас будет сезонный период или когда переходный период начнется, доказанный, а не предполагаемый, тогда, может быть, раз в год вполне нормально. <...> Все будет зависеть от того, какого рода инфекцию мы получим в итоге. Сейчас это пока непонятно", – продолжил врач.
Перейти к сезонной вакцинации можно будет примерно через два года, пока же следует регулярно прививаться, чтобы не допустить снижения коллективного иммунитета, считает Крючков.
"Сейчас будет переход в подострую форму, то есть более управляемую, но, если с головой подходить, а не отменять все подряд и прекращать отслеживать. Иначе все опять в острую фазу может перейти", – добавил врач, напомнив, что сейчас в Москве и Санкт-Петербурге активно распространяется подштамм "Омикрона" BA.2, на долю которого уже приходится 70–80% инфицированных.
Говоря о последствиях отмены обязательной вакцинации, Крючков отметил, что не стал бы рисковать в этом вопросе, поскольку сохраняются риски перезапуска пандемического процесса. По его словам, нельзя планировать действия, опираясь на ожидания благоприятного развития ситуации.
"Инфекция может теоретически выродиться, но вероятность очень маленькая, нет никаких прямых доказательств, что это произойдет. Уповать на это чудо природы я бы не стал, тем более когда у нас есть средство противодействия", – заключил иммунолог.
Ранее управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало постановление главного санитарного врача региона Олега Зубарева об отмене обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан. Документ вступает в силу с 21 марта.
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