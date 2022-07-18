США продолжают говорить о мирных целях биолабораторий на Украине вопреки фактам – Лавров

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Вашингтон вопреки фактам продолжает заявлять о мирном характере американских биологических исследований на Украине, но обнаруженные в рамках спецоперации свидетельства доказывают обратное. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова в газете "Известия".
Он подчеркнул, что в целом военно-биологическая деятельность Пентагона по всему миру, "особенно на постсоветском пространстве, требует самого пристального внимания в свете множащихся свидетельств проведения под "мирной" вывеской преступных экспериментов с опаснейшими патогенами с целью создания биологического оружия".
Ранее российское посольство в Вашингтоне предложило американской общественности ознакомиться с материалами Минобороны РФ, касающимися действий США, которые противоречат их обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
В диппредставительстве подчеркнули, что в американских средствах массовой информации продолжается публиковаться дезинформация о якобы несостоятельности российских обвинений в адрес Вашингтона в нарушении глобального режима биобезопасности.
До этого в посольстве России в Вашингтоне заявили, что информация Минобороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что обнаруженные на украинской территории официальные материалы указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.
В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.
Ее целью является привлечение к работе бывших советских ученых с целью недопущения их сотрудничества с террористами. Однако, как отметили в российском военном ведомстве, ее реализация обернулась военно-биологической деятельностью Пентагона, что подтверждают приведенные в заявлении факты.
Специалисты США на Украине проводили испытания нейромодуляторов – МО РФ
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