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Российское посольство в Вашингтоне предлагает американской общественности ознакомиться с материалами Минобороны РФ, касающимися действий США, которые противоречат их обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В диппредставительстве подчеркнули, что в американских средствах массовой информации продолжается публиковаться дезинформация о якобы несостоятельности российских обвинений в адрес Вашингтона в нарушении глобального режима биобезопасности.

В этой связи в посольстве напомнили о данных, которые ранее представил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защита ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Криллов.

"Предлагаем американской общественности ознакомиться с указанными материалами, чтобы иметь возможность самостоятельно дать оценку деятельности местных властей, идущей вразрез с обязательствами США по КБТО", – приводит ТАСС цитату из заявления дипведомства.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что информация Минобороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что обнаруженные на украинской территории официальные материалы указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.

Ее целью является привлечение к работе бывших советских ученых с целью недопущения их сотрудничества с террористами. Однако, как отметили в российском военном ведомстве, ее реализация обернулась военно-биологической деятельностью Пентагона, что подтверждают приведенные в заявлении факты.

Американские биолаборатории были обнаружены в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. О решении провести ее Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

