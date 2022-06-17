Опасения, что США используют Украину для биологических программ, подтвердились – Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что во время российской спецоперации на украинской территории Москва подтвердила опасения, что американцы используют Украину для реализации своих биологических программ.

"В ходе операции подтвердились наши подозрения о том, что Украина стала базой для военно-биологических программ Вашингтона. Подобные проекты США требуют особого внимания цивилизованного мира, поскольку лишь американцы не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии", – цитирует его ТАСС.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что информация Минобороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что обнаруженные на украинской территории официальные материалы указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.

В частности, в докладе министерства обороны РФ представлены доказательства проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ – нейромодуляторов.