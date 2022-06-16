В военно-биологических проектах на Украине участвовали не только США, но и ФРГ – Лавров

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В военно-биологических исследованиях на территории Украины принимали участие не только Соединенные Штаты, но и Германия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров ТАСС.
Он напомнил, что Госдума и Совфед сформировали спецкомиссию по расследованию деятельности биолабораторий, как только российские военные вскрыли соответствующие факты.
"Три десятка лабораторий в 15 городах Украины были на очень продвинутой стадии разработки крайне опасных патогенов и готовили эксперименты над людьми", – добавил Лавров.
Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские биолаборатории на Украине исследовали опасные инфекции, которые могут распространяться комарами – разносчиками лихорадки денге.
Он пояснил, что комары данного рода являются разносчиками вируса Зика, лихорадки денге и желтой лихорадки. Он отметил, что в результате последней крупной вспышки лихорадки денге в Африке в 2013 году погибли 60 тысяч человек. Всего заболевание в тяжелой форме перенесли более 170 тысяч африканцев.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.
Ситуация на Украине обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Посол РФ в США сообщил о биолабораториях вокруг России
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