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Американские биолаборатории на Украине исследовали опасные инфекции, которые могут распространяться комарами – разносчиками лихорадки денге, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований", – заявил Кириллов.
Он пояснил, что комары данного рода являются разносчиками вируса Зика, лихорадки денге и желтой лихорадки. Он отметил, что в результате последней крупной вспышки лихорадки денге в Африке в 2013 году погибли 60 тысяч человек. Всего заболевание в тяжелой форме перенесли более 170 тысяч африканцев.
"Cейчас <...> полностью замалчивают историю вспышек (лихорадки денге. – Прим. ред.) преднамеренного характера на Кубе в 1970–1980-х годах. А вместе с тем факты применения в качестве биологического оружия комаров рода Aedes, точно таких же, с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США", – сказал Кириллов, напомнив, что данные факты выносились на рассмотрение стран – участниц Конвенции о запрещении биологического оружия.
По данным иска, в ходе той преднамеренной вспышки лихорадки денге заболели 345 тысяч человек, из которых погибли 158 тысяч. Кириллов отметил, что искусственный характер эпидемии подтверждает тот факт, что распространение получил именно второй серотип вируса, который ранее не был распространен в государствах Карибского бассейна. Кроме того, вспышка произошла в конце января, что является наиболее оптимальным периодом для развития эпидемии.
"Единственным местом на острове, где не были зафиксированы случаи заболевания, являлась военно-морская база США в Гуантанамо, что объясняется предварительной вакцинацией военнослужащих против вируса денге второго типа", – отметил начальник войск РХБЗ.
Он подчеркнул, что в проекте P-268 были задействованы Университет штата Колорадо и Национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.
Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.
26 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что биолаборатории США также находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.
В биолабораториях на Украине специалистов учили реагированию на вспышки оспы – МО РФ
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