В Пентагоне заявили, что США легально помогали 46 биообъектам на Украине

Фото: ТАСС/Ron Sachs/Zuma
Последние 20 лет США оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине. Об этом заявили в Пентагоне.
В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты работали над повышением биологической безопасности, эффективности эпидемического надзора людей и животных. По данным Пентагона, сотрудничество было транспарентным, с соблюдением норм международного права, а также американского и украинского законодательства.
В США подчеркнули, что у Украины нет ядерной, химической или биологических программ военной направленности. Кроме того, в пресс-службе отметили, что лаборатории Киева ничем не отличаются от аналогичных объектов по всему миру.
"США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти усилия способствовали расширению мирного сотрудничества в области биологических исследований между учеными бывшего СССР и мировым сообществом.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США создали целую сеть биолабораторий вокруг России, аналогичная ситуация наблюдается на границах с Китаем. Так, по имеющейся информации, в Нигерии работают минимум четыре биолаборатории, которые курируются и финансируются Пентагоном, подчеркнул дипломат. Антонов добавил, что сейчас очень важно активизировать международные усилия по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
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