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США создали целую сеть биолабораторий вокруг России, аналогичная ситуация наблюдается на границах с Китаем. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Вокруг России "наплодилась" целая сеть биолабораторий США. Аналогичная ситуация обстоит и на границах с Китаем. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства РФ в США.

Так, по имеющейся информации, в Нигерии работают минимум четыре биолаборатории, которые курируются и финансируются Пентагоном, подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что сейчас очень важно активизировать международные усилия по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что оспа обезьян была занесена из Нигерии, где функционируют минимум четыре американских биолаборатории. При этом Минобороны призвало Всемирную организацию здравоохранения ввиду большого числа случаев нарушения Соединенными Штатами требований биологической безопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов провести расследование работы американских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его итогах.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

